Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Хетафе, Реал Луніна зустрінеться з Осасуною: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, у межах 29 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, зіграє на виїзді проти Хетафе. Реал Андрія Луніна зустрінеться з Осасуною.

Розклад матчів 29 туру іспанської Ла Ліги на 16 березня:

15:00 Мальорка - Гранада

17:15 Осасуна - Реал Мадрид

19:30 Хетафе - Жирона

22:00 Атлетик - Алавес

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустить матч проти Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.