Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Хетафе, Реал Луніна зустрінеться з Осасуною: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 березня, у межах 29 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.
Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, зіграє на виїзді проти Хетафе. Реал Андрія Луніна зустрінеться з Осасуною.
Розклад матчів 29 туру іспанської Ла Ліги на 16 березня:
- 15:00 Мальорка - Гранада
- 17:15 Осасуна - Реал Мадрид
- 19:30 Хетафе - Жирона
- 22:00 Атлетик - Алавес
Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.
Нагадаємо, Віктор Циганков пропустить матч проти Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.