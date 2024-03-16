Головне
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 02:19 15969 4
Як використати баскську передбачуваність та лють Інтера: суперекспрес на євровікенд із коефіцієнтом 6,30
Сьогодні 12:57 96
Соломенніков здобув 15-ту перемогу на професійному ринзі
Вчора 22:44 353
Футбол без співчуття
Вчора 20:01 1332
Олександрія мінімально переграла Ворсклу в 21 турі УПЛ
Вчора 19:56 385
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 19:45 527
Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати
Вчора 19:38 693
Букмекери визначили фаворитку матчу Костюк проти Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 17:20 698
Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 16:03 842
Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
Вчора 15:17 831
Прямі трансляції

Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Хетафе, Реал Луніна зустрінеться з Осасуною: розклад матчів Ла Ліги

Сьогодні 10:29 161 0
Жирона Довбика та Циганкова зіграє з Хетафе, Реал Луніна зустрінеться з Осасуною: розклад матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, у межах 29 туру Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, зіграє на виїзді проти Хетафе. Реал Андрія Луніна зустрінеться з Осасуною.

Розклад матчів 29 туру іспанської Ла Ліги на 16 березня:

  • 15:00 Мальорка - Гранада
  • 17:15 Осасуна - Реал Мадрид
  • 19:30 Хетафе - Жирона
  • 22:00 Атлетик - Алавес

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустить матч проти Хетафе через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи 12647
Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну 8107 2
Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі 4371 2
Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України Херсонський Дніпро зрівняв рахунок у серії 1/2 фіналу чемпіонату України 4229
Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса Костюк розгромно поступилась першій ракетці світу Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса 15969 4
Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців 16222
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60487
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337439 9
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25532
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357984
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39371
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35889