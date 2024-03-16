Брентфорд Ярмолюка зіграє з Бернлі, Фулгем прийме Тоттенгем: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 березня, у межах 29 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться три матчі.

Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, зустрінеться з Бернлі. У сезоні-2023/24 український півзахисник відіграв 17 матчі у межах чемпіонату Англії, без результативних дій.

Розклад матчів 29 туру АПЛ на 16 березня:

17:00 Бернлі - Брентфорд

17:00 Лутон - Ноттінгем

19:30 Фулгем - Тоттенгем

Нагадаємо, у 28 турі Брентфорд на виїзді поступився Арсеналу Олександра Зінченка. Матч завершився з рахунком 1:2.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний у матчі проти Лутона встановив новий рекорд АПЛ.