У розпорядженні головного тренера Металурга Володимира Микитина залишилося дванадцять гравців, більшість з яких минулої осені виступали за вже розформовану другу клубну команду.

Про це повідомляє Sport.ua.

Нещодавно Металург залишили Сергій Басов, Богдан Сокол, Дмитро Піддубний та Сулейман Сейтхалілов. Припинити співпрацю з Металургом хоче також головний тренер Володимир Микитин.

Досі не визначено, де 23 березня запорожці прийматимуть в стартовому турі групи Вибування команду Хуст. Спочатку йшлося про Горішні Плавні, тепер - про повернення до Умані, де запоріжці базувалися торік.

Все йде до того, що футболісти Металурга, аби зекономити на проживанні й харчуванні вирушатимуть на Черкащину в день поєдинку, долаючи майже 500 кілометрів на автобусі.

Наразі Металург лідирує в групі Вибування Першої ліги, маючи 25 очок.