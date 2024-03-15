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Карпати зіграли результативну нічию з Шахтарем

Сьогодні 16:32 156 0
Карпати зіграли результативну нічию з Шахтарем
#Карпати, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Львівські Карпати зіграли товариський матч проти донецького Шахтаря.

Гра завершилась внічию - 2:2. У складі "гірників" дублем відзначився Лассіна Траоре, за "зелено-білих" забивали Костенко та Аріельсон.

Товариський матч

15 березня

Карпати (Львів) - Шахтар (Донецьк) 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 1 Костенко, 1:1 - 13 Траоре, 1:2 - 34 Траоре, 2:2 - 76 Аріельсон

Карпати: Кожухар (Ільющенков, 46), Саків (Булеза, 46), Бабогло (Місюк, 46), Векляк (Козік, 46), Полегенько (Романюк, 46), Костенко (Фетько, 46), Чех (Клименко, 46), Чачуа (Рябов, 46), Джаред (Підлепенець, 46), Хромей (Демченко, 46), Невес (Аріельсон, 46).

Шахтар: Рудько (Твардовський, 46), Траоре, Криськів, Гочолеішвілі, Келсі, Бондаренко (Кевін, 46), Педріньйо, Цуканов (Азаров, 46), Міроші, Назарина, Невертон.

Напередодні Шахтар здолав Колос у 20 турі УПЛ та очолив турнірну таблицю чемпіонату. Наступний матч донецький клуб зіграє 30 березня проти Оболоні.

Львів'яни також лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок.  У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.

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