Русин пропустить наступний матч Сандерленда

Джерело - SunderlandAFC.
Український нападник Сандерленда Назарій Русин не допоможе своїй команді в 38 турі Чемпіоншипу проти Квінз Парк Рейнджерс.
Про це повідомив тренер клубу Майк Доддс.
“Назарій отримав удар та не тренувався цього тижня. Завтра його не буде”, – відзначив Доддс.
Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.
Сандерленд прийме КПР у суботу 16 березня. Початок - о 17:00 за київським часом.