Русин пропустить наступний матч Сандерленда

Джерело - SunderlandAFC.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин не допоможе своїй команді в 38 турі Чемпіоншипу проти Квінз Парк Рейнджерс.

Про це повідомив тренер клубу Майк Доддс.

“Назарій отримав удар та не тренувався цього тижня. Завтра його не буде”, – відзначив Доддс.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.

Сандерленд прийме КПР у суботу 16 березня. Початок - о 17:00 за київським часом.