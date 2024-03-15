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Русин пропустить наступний матч Сандерленда

Русин пропустить наступний матч Сандерленда
Сьогодні 16:50 81 0
Русин пропустить наступний матч Сандерленда
#Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - SunderlandAFC.

Український нападник Сандерленда Назарій Русин не допоможе своїй команді в 38 турі Чемпіоншипу проти Квінз Парк Рейнджерс.

Про це повідомив тренер клубу Майк Доддс.

“Назарій отримав удар та не тренувався цього тижня. Завтра його не буде”, – відзначив Доддс.

Нагадаємо, Назарій Русин перейшов до Сандерленда влітку 2023 року. За інформацією порталу transfermarkt сума трансфер склала 2,5 млн євро. У сезоні-2023/24 він відіграв 22 матчі за "чорних котів"у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав один асист.

Сандерленд прийме КПР у суботу 16 березня. Початок - о 17:00 за київським часом.

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