Український футболіст готується отримати російський паспорт

Джерело - Чемпіон.

19-річний український гравець московського Торпедо Руслан Червяков може стати громадянином Росії.

Про це повідомив президент клубу Александр Волнушкін.

"Ми працюємо над тим, щоб Руслан Червяков отримав російське громадянство та спортивне російське громадянство. Це дві різні складові. Чи вдасться завершити все до кінця сезону? Не готовий стверджувати. Це може стати на заваді роботі", – заявив Волнушкін.

Слід зауважити, що Червяков виступав у системах українських клубів - Дніпра, Шахтаря та Інгульця. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав у Португалію, де грав за молодіжну команду Жил Вісенте. У серпні 2023 року перебрався у Москву, де підписав контракт з друголіговим Торпедо.

Нагадаємо, у жовтні минулого року гравець Шахтаря U-19 Олександр Роспутько втік із клубу та попросив політичного притулку в Росії.