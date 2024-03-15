Головне
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 16332
Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
Сьогодні 15:17 168
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи
Сьогодні 14:17 5664
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
Сьогодні 13:17 1329 1
Різні сценарії з привабливою перспективою в Києві та Кривому Розі: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,86
Сьогодні 11:25 226
Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл
Сьогодні 01:20 695
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:59 1014
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 23:29 876
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Вчора 21:18 10472 4
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 19:43 1798
Прямі трансляції

Український футболіст готується отримати російський паспорт

Сьогодні 14:48 177 0
Український футболіст готується отримати російський паспорт
#Торпедо

Джерело - Чемпіон.

19-річний український гравець московського Торпедо Руслан Червяков може стати громадянином Росії.

Про це повідомив президент клубу Александр Волнушкін.

"Ми працюємо над тим, щоб Руслан Червяков отримав російське громадянство та спортивне російське громадянство. Це дві різні складові. Чи вдасться завершити все до кінця сезону? Не готовий стверджувати. Це може стати на заваді роботі", – заявив Волнушкін.

Слід зауважити, що Червяков виступав у системах українських клубів - Дніпра, Шахтаря та Інгульця. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхав у Португалію, де грав за молодіжну команду Жил Вісенте. У серпні 2023 року перебрався у Москву, де підписав контракт з друголіговим Торпедо.

Нагадаємо, у жовтні минулого року гравець Шахтаря U-19 Олександр Роспутько втік із клубу та попросив політичного притулку в Росії. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13257
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 16333
Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон 7227
Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком 10911
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 33208 2
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 10472 4
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10683 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19919 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20332 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69555
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45292
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 319644