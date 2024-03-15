Педріньйо може не повернутися в Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо, який виступає за Атлетіко Мінейро на правах оренди, може опинитися в іменитому клубі із Сан-Паулу.

Про це повідомив агент футболіста Вілл Дантас.

"Сьогодні зателефонував тренер топ-команди із Сан-Паулу. Я не можу сказати, хто це був, але для мене і для Педріньо було великою честю отримати цей дзвінок, бо це визнання. Все відкрито, бо Педріньо має повернутися до "Шахтаря" у липневе вікно. Проте все залежатиме від того, що на той час станеться в Україні. Якщо війна продовжиться, я думаю, ми виберемо ще один варіант із орендою. Але нам потрібно сісти та поговорити", – сказав Вілл.

Нагадаємо, бразилець став гравцем Шахтаря влітку 2021 року, перейшовши з Бенфіки. У сезоні-2021/22 за "помаранчево-чорних" провів 19 матчів і забив 4 голи. У складі української команди також виграв Суперкубок України.

Нещодавно з'явилася інформація, що гравець перепідписав контракт з "гірниками". Очікувалося, що він доєднається до команди вже влітку.