Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем

Поки що бразильський вінгер продовжить виступи в Атлетіко Мінейро

Бразильський вінгер Педріньйо підписав із Шахтарем новий контракт на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Педріньйо став гравцем Шахтаря влітку 2021 року, перейшовши з Бенфіки. У сезоні-2021/22 за помаранчево-чорних провів 19 матчів, забив 4 голи. У складі української команди також виграв Суперкубок України. Після початку війни виступав 3 сезони за Атлетіко Мінейро, зігравши 43 матчі.

Очікується, що Педріньйо приєднається до команди в липні 2024 року.

Раніше Шахтар підписав новий контракт з Очеретьком.