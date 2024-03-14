ПАОК розгромив загребське Динамо, Вікторія в серії пенальті обіграла Серветт: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися три матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу.
До наступного етапу змагань вийшли ПАОК, Фенербахче та Фіорентина.
ПАОК - Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (перший матч 0:2)
Голи: 1:0 - 27 Баба, 2:0 - 33 Сучич (авт), 3:0 - 42 Льямас, 3:1 - 49 Ходжа, 4:1 - 73 Куліеракіс, 5:1 - 88 Живкович (пен)
Фенербахче - Рояль Уніон 0:1 (0:0) (перший матч 3:0)
Гол: 0:1 - 68 Расмуссен
Фіорентина - Маккабі (Хайфа) 1:1 (0:0) (перший матч 4:3)
Голи: 1:0 - 59 Барак, 1:1 - 88 Халайлі
Сьогодні, 14 березня, у Лізі конференцій відбудуться ще кілька матчів:
22:00. Астон Вілла - Аякс (перший матч 0:0)
22:00. Брюгге - Молде (перший матч 1:2)
22:00. Лілль - Штурм (перший матч 3:0)
22:00. Маккабі (Тель Авів) - Олімпіакос (перший матч 4:1)
Своїх суперників у чвертьфіналі турніру команди дізнаються 15 березня.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.