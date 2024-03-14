Головне
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Сьогодні 21:18 5366 3
Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс: результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 21:40 277
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Сьогодні 19:43 572
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Сьогодні 16:26 13012
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 15:05 3822
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 561
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 1027
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 13594
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 762
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 499
Прямі трансляції

ПАОК розгромив загребське Динамо, Вікторія в серії пенальті обіграла Серветт: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні 22:58 233 0
ПАОК розгромив загребське Динамо, Вікторія в серії пенальті обіграла Серветт: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Аякс, #Брюгге, #Лілль, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина, #Маккабі Тель-Авів, #Штурм Грац, #Маккабі Хайфа

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу.

До наступного етапу змагань вийшли ПАОК, Фенербахче та Фіорентина.

Ліга конференцій
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

ПАОК - Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (перший матч 0:2)

Голи: 1:0 - 27 Баба, 2:0 - 33 Сучич (авт), 3:0 - 42 Льямас, 3:1 - 49 Ходжа, 4:1 - 73 Куліеракіс, 5:1 - 88 Живкович (пен)

Фенербахче - Рояль Уніон 0:1 (0:0) (перший матч 3:0)

Гол: 0:1 - 68 Расмуссен

Фіорентина - Маккабі (Хайфа) 1:1 (0:0) (перший матч 4:3)

Голи: 1:0 - 59 Барак, 1:1 - 88 Халайлі

Вікторія - Серветт 0:0 (0:0) - серія пенальті 3:1
(перший матч 0:0)

Сьогодні, 14 березня, у Лізі конференцій відбудуться ще кілька матчів:

22:00. Астон Вілла - Аякс (перший матч 0:0)

22:00. Брюгге - Молде (перший матч 1:2)

22:00. Лілль - Штурм (перший матч 3:0)

22:00. Маккабі (Тель Авів) - Олімпіакос (перший матч 4:1)

Своїх суперників у чвертьфіналі турніру команди дізнаються 15 березня.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13012
Український тренер-утікач уже працює в Маямі Український тренер-утікач уже працює в Маямі 18714
Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу Сосновський звинуватив Продивуса у розвалі українського боксу 17145
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 15406
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів 13594
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20656
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19883 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23575 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64214 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35551
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103414
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29668 1