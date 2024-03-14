ПАОК розгромив загребське Динамо, Вікторія в серії пенальті обіграла Серветт: результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій з футболу.

До наступного етапу змагань вийшли ПАОК, Фенербахче та Фіорентина.

Ліга конференцій

1/8 фіналу, матч-відповідь

14 березня

ПАОК - Динамо (Загреб) 5:1 (3:0) (перший матч 0:2)

Голи: 1:0 - 27 Баба, 2:0 - 33 Сучич (авт), 3:0 - 42 Льямас, 3:1 - 49 Ходжа, 4:1 - 73 Куліеракіс, 5:1 - 88 Живкович (пен)

Фенербахче - Рояль Уніон 0:1 (0:0) (перший матч 3:0)

Гол: 0:1 - 68 Расмуссен

Фіорентина - Маккабі (Хайфа) 1:1 (0:0) (перший матч 4:3)

Голи: 1:0 - 59 Барак, 1:1 - 88 Халайлі

Вікторія - Серветт 0:0 (0:0) - серія пенальті 3:1

(перший матч 0:0)

Сьогодні, 14 березня, у Лізі конференцій відбудуться ще кілька матчів:

22:00. Астон Вілла - Аякс (перший матч 0:0)

22:00. Брюгге - Молде (перший матч 1:2)

22:00. Лілль - Штурм (перший матч 3:0)

22:00. Маккабі (Тель Авів) - Олімпіакос (перший матч 4:1)

Своїх суперників у чвертьфіналі турніру команди дізнаються 15 березня.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в Афінах, Греція (стадіон Святої Софії).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.