Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс: результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу.

За їх підсумками до наступного етапу турніру вийшли Вест Гем, Марсель, Бенфіка та Мілан.

Ліга Європи

1/8 фіналу, матч-відповідь

14 березня

Вест Гем - Фрайбург 5:0 (2:0) (перший матч - 0:1)

Голи: 1:0 - 9 Пакета, 2:0 - 32 Боуен, 3:0 - 52 Крессвелл, 4:0 - 77 Кудус, 5:0 - 85 Кудус

Вільярреал - Марсель 3:1 (1:0) (перший матч - 0:4)

Голи: 1:0 - 32 Капу, 2:0 - 54 Серлот, 3:0 - 86 Москера, 3:1 -90+4 Клосс

Рейнджерс - Бенфіка 0:1 (0:0) (перший матч - 2:2)

Гол: 0:1 - 66 Сілва

Український воротар Анатолій Трубін відіграв увесь матч у складі Бенфіки. Кілька разів виручив свою команду, зберігши ворота недоторканими.

Славія - Мілан 1:3 (0:3) (перший матч - 2:4)

Голи: 0:1 - 33 Пулішич, 0:2 - 36 Лофтус-Чік, 0:3 - 45+6 Леау, 1:3 - 85 Юрашек

Сьогодні, 14 березня, у Лізі Європи відбудуться ще кілька матчів:

22:00. Аталанта - Спортинг (перший матч - 1:1)

22:00. Баєр - Карабах (перший матч - 2:2)

22:00. Брайтон - Рома (перший матч - 0:4)

22:00. Ліверпуль - Спарта (перший матч - 5:1)

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.