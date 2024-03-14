Агент розповів про перебування гравця в клубі

Джерело - Сalcionapoli.

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський бажає залишитися в італійському клубі.

Про це заявив агент українця Сергій Серебренников.

"Руслан добре ладнає з Джилардіно [наставник Дженоа - прим.]. Йому подобається в Дженоа, і він хотів би залишитися у команді. Ми бачили, що сталося в Марселі", - заявив Серебренников.

У нинішньому сезоні Руслан провів 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо Дженоа із Малиновським програла Монці.