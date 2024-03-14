Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон

Джерело - Чемпіон.
На матч Чорноморець - Верес 17 березня не буде допущено вболівальників.
Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.
Вчора Чорноморець оголосив, що дозвіл від ОВА було отримано, однак у підсумку рішення змінилося.
"Футбольний клуб Чорноморець вимушений повідомити, що найближчий домашній матч УПЛ буде зіграний без глядачів. Напередодні керівництво ФК отримало повідомлення від ОВА щодо заборони проведення гри з глядачами.
Причина зрозуміла - підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи заради збереження життя та здоровʼя вболівальників, що для Чорноморця є великим пріоритетом", - йдеться у повідомленні.
Домашні матчі підопічні Романа Григорчука проводять в Одесі на стадіоні Чорноморець.