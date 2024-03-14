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Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон

ОВА змінила рішення
Сьогодні 17:50 2422 0
Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

На матч Чорноморець - Верес 17 березня не буде допущено вболівальників.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Вчора Чорноморець оголосив, що дозвіл від ОВА було отримано, однак у підсумку рішення змінилося.

"Футбольний клуб Чорноморець вимушений повідомити, що найближчий домашній матч УПЛ  буде зіграний без глядачів. Напередодні керівництво ФК отримало повідомлення від ОВА щодо заборони проведення гри з глядачами.

Причина зрозуміла - підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи заради збереження життя та здоровʼя вболівальників, що для Чорноморця є великим пріоритетом", - йдеться у повідомленні.

Домашні матчі підопічні Романа Григорчука проводять в Одесі на стадіоні Чорноморець.

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