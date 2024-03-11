Поділля поступилося Дружбі в контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

У першому контрольному матчі на третьому навчально-тренувальному зборі Поділля поступилось Дружбі із Мирівки.

Матч завершився з рахунком 2:0. У другому таймі зустрічі голами відзначилися Недоля та Куба.

Контрольний матч

11 березня

Дружба - Поділля 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Недоля, 2:0 - 72 Куба

Дружба: Бабійчук, Зозуля, Юречко, Юзефович, Дедяєв, Казаков, Недоля, Старчоус, Порохня, Янюк, Сомов

Поділля: Непогодов, Корешков, Веремієнко, Цибульник, Сімінін, Савчук, Оробець, Боженар, Куліш, Каверін, Карпенко

Нагадаємо, що у попередньому контрольному матчі Дружба зіграла внічию з Вікторією.