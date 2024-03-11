Поділля поступилося Дружбі в контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У першому контрольному матчі на третьому навчально-тренувальному зборі Поділля поступилось Дружбі із Мирівки.
Матч завершився з рахунком 2:0. У другому таймі зустрічі голами відзначилися Недоля та Куба.
Контрольний матч
11 березня
Дружба - Поділля 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Недоля, 2:0 - 72 Куба
Дружба: Бабійчук, Зозуля, Юречко, Юзефович, Дедяєв, Казаков, Недоля, Старчоус, Порохня, Янюк, Сомов
Поділля: Непогодов, Корешков, Веремієнко, Цибульник, Сімінін, Савчук, Оробець, Боженар, Куліш, Каверін, Карпенко
Нагадаємо, що у попередньому контрольному матчі Дружба зіграла внічию з Вікторією.