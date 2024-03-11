Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Сьогодні 12:52 2762
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Сьогодні 18:00 336
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Сьогодні 16:37 4304
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 16:18 531
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Сьогодні 12:56 1070
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Сьогодні 12:28 2720
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 758
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 465
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 383
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 443
Прямі трансляції

Поділля поступилося Дружбі в контрольному матчі

Сьогодні 19:37 79 0
Поділля поступилося Дружбі в контрольному матчі
#Поділля, #Дружба

Джерело - Чемпіон.

У першому контрольному матчі на третьому навчально-тренувальному зборі Поділля поступилось Дружбі із Мирівки. 

Матч завершився з рахунком 2:0. У другому таймі зустрічі голами відзначилися Недоля та Куба.

Контрольний матч
11 березня

Дружба - Поділля 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Недоля, 2:0 - 72 Куба

Дружба: Бабійчук, Зозуля, Юречко, Юзефович, Дедяєв, Казаков, Недоля, Старчоус, Порохня, Янюк, Сомов

Поділля: Непогодов, Корешков, Веремієнко, Цибульник, Сімінін, Савчук, Оробець, Боженар, Куліш, Каверін, Карпенко

Нагадаємо, що у попередньому контрольному матчі Дружба зіграла внічию з Вікторією.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 5618
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 4304
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 14056
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 10071
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 2762
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2720
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28457
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135673 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92236
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103145
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60251
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34448