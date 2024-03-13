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Ворскла орендувала вінгера Шахтаря

Термін оренди розраховано до кінця 2024 року
Сьогодні 21:14 52 0
Ворскла орендувала вінгера Шахтаря
#Ворскла, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Лівий вінгер донецького Шахтаря і збірної України U-19 Антон Глущенко приєднався до Ворскли на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Термін оренди розраховано до кінця 2024 року. 

Нинішнього сезону 19-річний футболіст провів 12 ігор за Шахтар в юнацькому чемпіонаті. Глущенко забив 5 голів у 12 зустрічах.

Новобранець Ворскли уже встиг провести своє перше тренування з основним складом "біло-зелених". Гравець обрав собі футболку з номером 24.

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Допис, поширений FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Напередодні у 20 турі Української Прем`єр-ліги Чорноморець поступився полтавській Ворсклі (0:1)

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