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Збірна України проведе контрольний матч з Польщею

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Збірна України проведе контрольний матч з Польщею

Джерело - УАФ.

Збірна України з футболу запланувала товариський матч з національною командою Польщі.

Про це повідомляє УАФ.

"Синьо-жовті" проведуть гостьовий поєдинок 7 червня. Наразі місце ще не визначено.

У червні 2024 року в підопічних Сергія Реброва заплановано три спаринги. Зокрема, 11 червня, збірна України зіграє матч з командою Молдови в Кишиневі на стадіоні "Зімбру".

Нагадаємо, наступний матч національна команда зіграє у півфіналі плей-оф кваліфікації проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал заплановано на 14 липня.

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