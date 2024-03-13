Арсенал Зінченка хоче викупити голкіпера Брентфорда

Джерело - FabrizioRomano.

Лондонський Арсенал влітку викупить контракт воротаря Давіда Раї у Брентфорда, який наразі виступає за "канонірів" на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво лондонського клубу задоволене виступами голкіпера, і хоче активувати клаусулу розміром 27 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні 28-річний гравець відіграв 29 матчів в усіх турнірах.

Нагадаємо, впевнена гра голкіпера допомогла Арсеналу переграти Порту в серії післяматчевих пенальті матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Рая відбив два одинадцятиметрових та вивів свою команду у чвертьфінал турніру.