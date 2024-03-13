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Арсенал Зінченка хоче викупити голкіпера Брентфорда

Сьогодні 14:19 165 0
Арсенал Зінченка хоче викупити голкіпера Брентфорда
#Брентфорд, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Давід Рая

Джерело - FabrizioRomano.

Лондонський Арсенал влітку викупить контракт воротаря Давіда Раї у Брентфорда, який наразі виступає за "канонірів" на правах оренди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. 

Керівництво лондонського клубу задоволене виступами голкіпера, і хоче активувати клаусулу розміром 27 мільйонів фунтів. 

У поточному сезоні 28-річний гравець відіграв 29 матчів в усіх турнірах. 

Нагадаємо, впевнена гра голкіпера допомогла Арсеналу переграти Порту в серії післяматчевих пенальті матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Рая відбив два одинадцятиметрових та вивів свою команду у чвертьфінал турніру.

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