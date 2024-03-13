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Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:54 126 0
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів
#Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Порту, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал у серії пенальті переміг Порту та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. 

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:0. Оскільки аналогічний рахунок на користь Порту було зафіксовано в першому матчі, поєдинок перейшов у овертайми. За два тайми по 15 хвилин команди голів не забили, тож переможець визначався в серії пенальті. Гравці Арсенала реалізували всі спроби, а Венделл та Галено схибили з позначки. 

Ця серія пенальті стала першою з фіналу Ліги чемпіонів 2015/16, коли Реал пробив 11-метрові краще за Атлетіко. Також зазначимо, Арсенал зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 14 років. 

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