Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Арсенал у серії пенальті переміг Порту та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:0. Оскільки аналогічний рахунок на користь Порту було зафіксовано в першому матчі, поєдинок перейшов у овертайми. За два тайми по 15 хвилин команди голів не забили, тож переможець визначався в серії пенальті. Гравці Арсенала реалізували всі спроби, а Венделл та Галено схибили з позначки.

Ця серія пенальті стала першою з фіналу Ліги чемпіонів 2015/16, коли Реал пробив 11-метрові краще за Атлетіко. Також зазначимо, Арсенал зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 14 років.