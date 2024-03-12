Ворскла заявила вінгера Шахтаря U19 на УПЛ

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.

Вінгер Шахтаря U19 Антон Глущенко проведе весняну частину сезону у Ворсклі.

Про це стало відомо з заявки полтавського клубу на офіційному сайті Української Прем’єр-ліги.

За даними порталу Transfermarkt, Глущенко повернеться у Шахтар по завершенню поточного сезону. Клуби поки не оголошували про перехід офіційно.

Цього сезону 19-річний футболіст провів 12 матчів за Шахтар у юнацькому чемпіонаті України. На його рахунку 5 голів у 12 матчах.

Також він одного разу грав за першу команду гірників. Це сталося в матчі останнього туру сезону-2022/23 проти Ворскли. Тоді Глущенко вийшов на заміну і провів на полі близько півгодини.

Нагадаємо, Ворскла посідає 7 місце в УПЛ, а Шахтар завдяки перемозі над Минаєм став одноосібним лідером. Очна зустріч між полтавським та донецьким клубами запланована на 13 квітня.