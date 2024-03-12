Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17)

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2007 року народження) перемогою над Словаччиною завершила боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 серед гравців до 17 років.

Раніше в групі 4 "синьо-жовті" здолали Грецію (2:0) та Швейцарію (3:0). Сьогодні, 12 березня, підопічні Юрія Мороза перемогли Словаччину з рахунком 3:0.

Українці посіли першу сходинку в групі та кваліфікувалися на чемпіонат Європи, який відбуватиметься з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі за участі 16 збірних. Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 квітня в Ая-Напі.

Нагадаємо, гра юнацької збірної України проти однолітків зі Словаччини була призупинена на 22-й хвилині через рясний дощ. А згодом була дограна.

Востаннє наша збірна цієї вікової групи на континентальній першості грала ще 2017 році. Збірна Україна досі ніколи не проходила на Євро U-17 далі групового раунду, на якому зупинялася шість разів після переформатування турніру в 2002 році.

До речі, збірна України U-19 є чемпіоном Європи-2009, а U-20 - чемпіоном світу-2019.

Євро-2024 (U-17)

Еліт-раунд відбору. Група 4

3 тур, 12 березня

Україна (U-17) - Словаччина (U-17) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 41 Степанов, 2:0 - 45+1 Редушко, 3:0 - 68 Степанов

Україна (U-17): Волошин, Шелекета, Третяк (Рябоконь, 75), Данковський, Стрільчук, Люсін, Драган, Редушко (Озимай, 64), Денисов, Степанов (Халілов, 75), Бондар (Богданов, 64).

Словаччина (U-17): Каланін, Голокси (Мозола, 61), Даніель, Балог, Туранський, Мішяк, Стручка, Влна, Лусале (Полча, 74), Валко (Піра, 74), Немет (Трелло, 46).

Попередження: Бондар (59).

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