Стали відомі стартові склади на матч Барселона - Наполі

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.

На офіційному сайті УЄФА опублікували стартові склади Барселони та Наполі на очний матч у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Араухо, Левандовський, Рафінья, Крістенсен, Гюндоган, Кунде, Ямал, Фермін, Кубарсі.

Запасні: Мартінес, Пенья, Фелікс, Ромеу, Роке, Роберто, Астралага, Касадо, Унаї, Марк Гіу, Форт.

Наполі: Мерет, Руй, Жезус, Ррахмані, Ді Лоренцо, Траоре, Лоботка, Замбо-Ангісса, Кварацхелія, Осімхен, Політано.

Запасні: Контіні, Голліні, Натан, Олівейра, Сімеоне, Каюсте, Нгонж, Маццоккі, Ліндстрьом, Естігор, Распадорі.

Нагадаємо, перший матч, який пройшов три тижні тому на стадіоні імені Дієго Марадони, закінчився результативною нічиєю з рахунком 1:1. Голами відзначилися Роберт Левандовський та Віктор Осімхен.

Також слід зазначити, що в сезоні 2019/20 команди вже грали між собою на цій стадії Ліги чемпіонів. Тоді після нічиєї 1:1 в Турині Барселона впевнено переграла Наполі на Камп Ноу з рахунком 3:1.