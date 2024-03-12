Зінченко опинився в запасі на матч-відповідь 1/8 ЛЧ проти Порту

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.

Арсенал та Порту оголосили свої стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Український захисник Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.

Арсенал: Давід Рая, Якуб Ківіор, Габріел, Вільям Саліба, Бен Вайт, Жоржиньйо, Деклан Райс, Мартін Едегор, Леандро Троссард, Кай Гаверц, Букайо Сака.

Запасні: Ремсдейл, Гейн, Парті, Жезус, Сміт-Роу, Нкетіа, Седрік, Томіясу, Фабіу Вієйра, Нельсон, Ель-Ненні, Зінченко.

Порту: Діогу Кошта, Жоау Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл, Алан Варела, Ніко, Пепе, Франсішку Консейсау, Еванілсон, Галено.

Запасні: Рамуш, Кардозо, Еуштакіу, Груїч, Таремі, Санчес, Хайме, Намасо, Баро, Тоні Мартінес, Боржес, Зе Педро.

Нагадаємо, в першому матчі, який три тижні тому відбувся в Португалії, господарі вирвали мінімальну перемогу завдяки диво-голу кривдника Шахтаря Галено.