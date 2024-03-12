Тренер Дніпра-1 знайшов виправдання незадовільним результатам команди

Тренер Дніпра-1 Сергій Ревут вважає коротку лаву запасних основною причиною невдалого старту команди у весняній частині сезону.

Про це асистент Юрія Максимова розповів після нічийного матчу проти ЛНЗ.

– Важка гра була. Сьогодні ми на перемогу не заслуговували. Юрій Вільйович провів після матчу бесіду з хлопцями і ця розмова була важкою.

– А що говорили у перерві? На що робили акценти?

– Гра складувалася для нас так, як ми не планували. Нажаль, зараз ми не можемо підсилити гру замінами, адже у нас багато травмованих футболістів, а молодь, яка і виходить на заміну, ще не готова грати у повній мірі на такому рівні. Можливо, трошки пізніше вони заграють. – Відсутність головного тренера на лаві запасних давалася взнаки? – Він був поруч, підказував і команда чула ці підказки. Основне те, що у нас дуже коротка лава запасних і ми не можемо зіграти в оптимальному складі. Ось вже четверта гра після відновлення чемпіонату дуже важко нам дається.

У перших турах після відновлення сезону Дніпро-1 здобув лише одну перемогу. Наразі спортклубівці посідають третє місце в УПЛ, але Динамо, яке йде слідом і відстає лише на одне очко, має три матчі в запасі.

В наступному турі Дніпро-1 на виїзді зіграє проти Колоса. Матч відбудеться вже після міжнародної перерви на матчі збірних.