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Тренер Дніпра-1 знайшов виправдання незадовільним результатам команди

Сьогодні 19:59 59 0
Тренер Дніпра-1 знайшов виправдання незадовільним результатам команди
#ЛНЗ Черкаси, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Офіційний сайт Дніпра-1.

Тренер Дніпра-1 Сергій Ревут вважає коротку лаву запасних основною причиною невдалого старту команди у весняній частині сезону. 

Про це асистент Юрія Максимова розповів після нічийного матчу проти ЛНЗ. 

– Важка гра була. Сьогодні ми на перемогу не заслуговували. Юрій Вільйович провів після матчу бесіду з хлопцями і ця розмова була важкою.
– А що говорили у перерві? На що робили акценти?

– Гра складувалася для нас так, як ми не планували. Нажаль, зараз ми не можемо підсилити гру замінами, адже у нас багато травмованих футболістів, а молодь, яка і виходить на заміну, ще не готова грати у повній мірі на такому рівні. Можливо, трошки пізніше вони заграють.

– Відсутність головного тренера на лаві запасних давалася взнаки?

– Він був поруч, підказував і команда чула ці підказки. Основне те, що у нас дуже коротка лава запасних і ми не можемо зіграти в оптимальному складі. Ось вже четверта гра після відновлення чемпіонату дуже важко нам дається. 

У перших турах після відновлення сезону Дніпро-1 здобув лише одну перемогу. Наразі спортклубівці посідають третє місце в УПЛ, але Динамо, яке йде слідом і відстає лише на одне очко, має три матчі в запасі. 

В наступному турі Дніпро-1 на виїзді зіграє проти Колоса. Матч відбудеться вже після міжнародної перерви на матчі збірних. 

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