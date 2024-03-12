Ванат прокоментував суддівство в матчі Динамо — Зоря

Джерело - Чемпіон.
Нападник київського Динамо Владислав Ванат залишився задоволений суддівством бригади Віталія Романова в матчі 21 туру УПЛ проти луганської Зорі.
Сайт Champion.com.ua взяв в українського форварда ексклюзивний експрес-коментар після гри (Георгій Бущан і Володимир Бражко бажання поспілкуватися не виявили).
— Владиславе, вітаю з перемогою! Ви забили гол, принесли перемогу команді... Як узагалі гралося на такому полі? Наскільки це важче, ніж у більш приємних умовах?
— Ну, важче, бо поле — мокре, і сніг змінює траєкторію м'яча й не завжди точні передачі виходять.
— На трибунах часто обурювалися, що гравцям Динамо дають жовті картки, а гравцям Зорі не давали. Вам на полі суддівство не здавалось упередженим?
— Ні, не здавалося. Все було гарно.
Нагадаємо, Ванат відкрив рахунок на 30-й хвилині матчу, а в підсумку кияни святкували перемогу - 2:0. М'яч 22-річного футболіста став для нього 10-м у сезоні-2023/24, також Владислав має в активі 4 гольові передачі.
У наступному турі Української Прем'єр-ліги Динамо зустрінеться з полтавською Ворсклою, а Зоря зіграє з харківським Металістом 1925.
Микола Дендак, Чемпіон