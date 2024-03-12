Ванат прокоментував суддівство в матчі Динамо — Зоря

Нападник київського Динамо Владислав Ванат залишився задоволений суддівством бригади Віталія Романова в матчі 21 туру УПЛ проти луганської Зорі.

Сайт Champion.com.ua взяв в українського форварда ексклюзивний експрес-коментар після гри (Георгій Бущан і Володимир Бражко бажання поспілкуватися не виявили).

— Владиславе, вітаю з перемогою! Ви забили гол, принесли перемогу команді... Як узагалі гралося на такому полі? Наскільки це важче, ніж у більш приємних умовах?

— Ну, важче, бо поле — мокре, і сніг змінює траєкторію м'яча й не завжди точні передачі виходять.

— На трибунах часто обурювалися, що гравцям Динамо дають жовті картки, а гравцям Зорі не давали. Вам на полі суддівство не здавалось упередженим?

— Ні, не здавалося. Все було гарно.