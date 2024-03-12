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Ванат прокоментував суддівство в матчі Динамо — Зоря

Сьогодні 19:40 138 0
Ванат прокоментував суддівство в матчі Динамо — Зоря
Фото - Дмитро Ларін, Українська правда
#Динамо, #Владислав Ванат, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат залишився задоволений суддівством бригади Віталія Романова в матчі 21 туру УПЛ проти луганської Зорі.

Сайт Champion.com.ua взяв в українського форварда ексклюзивний експрес-коментар після гри (Георгій Бущан і Володимир Бражко бажання поспілкуватися не виявили).

— Владиславе, вітаю з перемогою! Ви забили гол, принесли перемогу команді... Як узагалі гралося на такому полі? Наскільки це важче, ніж у більш приємних умовах?

— Ну, важче, бо поле — мокре, і сніг змінює траєкторію м'яча й не завжди точні передачі виходять.

— На трибунах часто обурювалися, що гравцям Динамо дають жовті картки, а гравцям Зорі не давали. Вам на полі суддівство не здавалось упередженим?

— Ні, не здавалося. Все було гарно.

Нагадаємо, Ванат відкрив рахунок на 30-й хвилині матчу, а в підсумку кияни святкували перемогу - 2:0. М'яч 22-річного футболіста став для нього 10-м у сезоні-2023/24, також Владислав має в активі 4 гольові передачі.

У наступному турі Української Прем'єр-ліги Динамо зустрінеться з полтавською Ворсклою, а Зоря зіграє з харківським Металістом 1925.

Микола Дендак, Чемпіон

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