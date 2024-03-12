Шовковський високо оцінив гру Тараса Михавка

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що 18-річний центрбек Тарас Михавко вже повністю адаптувався до гри в першій команді.

Про це коуч киян розповів на пресконференції після переможного матчу з Зорею.

"Я хочу вас запитати, що ви маєте на увазі під поняттям "гравець основи"? У нас є стартовий склад на матч, а основа – це всі 27 гравців першої команди. Стартовий склад визначається безпосередньо перед грою у залежності від багатьох обставин.

Я можу сказати, що Тарас повністю адаптувався до вимог. Безумовно, його юний вік дає можливість йому ще розвиватися, і ми робимо все можливе задля того, аби він ставав сильнішим, так само як і всі гравці. Я постійно повторюю гравцям, що вони в першу чергу мають ставати кращою версією самих себе.

Є вимоги футболу, і ці вимоги треба виконувати. Якщо вони будуть це робити, якщо вони будуть правильно сприймати інформацію, вони будуть розвиватися і ставати кращими", - сказав Шовковський.