Шовковський високо оцінив гру Тараса Михавка

Джерело - Офіційний сайт Динамо.
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що 18-річний центрбек Тарас Михавко вже повністю адаптувався до гри в першій команді.
Про це коуч киян розповів на пресконференції після переможного матчу з Зорею.
"Я хочу вас запитати, що ви маєте на увазі під поняттям "гравець основи"? У нас є стартовий склад на матч, а основа – це всі 27 гравців першої команди. Стартовий склад визначається безпосередньо перед грою у залежності від багатьох обставин.
Я можу сказати, що Тарас повністю адаптувався до вимог. Безумовно, його юний вік дає можливість йому ще розвиватися, і ми робимо все можливе задля того, аби він ставав сильнішим, так само як і всі гравці. Я постійно повторюю гравцям, що вони в першу чергу мають ставати кращою версією самих себе.
Є вимоги футболу, і ці вимоги треба виконувати. Якщо вони будуть це робити, якщо вони будуть правильно сприймати інформацію, вони будуть розвиватися і ставати кращими", - сказав Шовковський.
Нагадаємо, в січні-лютому Тарас Михавко провів навчально-тренувальні збори з першою командою Динамо. У весняній частині сезону вихованець ПФК Львів відіграв по 90 хвилин у кожному з чотирьох матчів киян в УПЛ.
У 21 турі чемпіонату України команда Олександра Шовковського перемогла Зорю. Після 18 зіграних матчів Динамо посідає 4 місце, маючи в запасі ще три перенесених гри.