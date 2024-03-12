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Звягель орендував двох гравців Полісся

Сьогодні 18:45 163 0
Звягель орендував двох гравців Полісся
#Полісся, #Звягель

Джерело - sportarena.com.

Полісся відправило голкіпера Чижиоке Аніагбосо та захисника Мозеса Жаржу в оренду у Звягель.

Про це повідомляє Sport Arena. 

Аніагбосо приєднався до житомирців у травні минулого року, але не зіграв жодного офіційного матчу. Жаржу, який виступає з минулого літа, також не виходив на поле у головній команді. Зазначимо, що нігерієць Аніагбосо та гамбієць Жаржу представляли свої збірні на молодіжному чемпіонаті світу-2023.

Раніше Полісся відправило декількох своїх гравців в оренду в Звягель. Так житомирці у лютому 2024 року оформили трансфер капітана збірної Конго U-23 Бореля Томандзото та одразу відправили його до клубу Другої ліги.

Нагадаємо, Звягель підпише ексгравця лондонського Арсенала.

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