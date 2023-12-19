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Петряк може залишити Шахтар

Шахтар готовий попрощатися з українським хавбеком
Сьогодні 11:14 213 0
Петряк може залишити Шахтар
#Кривбас, #ЛНЗ Черкаси, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Іван Петряк, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport24.ua.

Півзахисник Шахтаря Іван Петряк взимку може залишити клуб.

Про це повідомляє Sport24.ua.

За даними джерела, головний тренер команди Марино Пушич не розраховує на гравця. Інтерес до досвідченого хавбека проявив поточний лідер УПЛ Кривбас і новачок ліги ЛНЗ.

Наставник криворіжців Юрій Вернидуб свого часу працював з Петряком у Зорі, тож знає його можливості. Проте для оформлення трансферу гравця є дві перешкоди: висока травматичність футболіста і довготривалий контракт із Шахтарем, який чинний аж до 2026 року. Відповідно, зарплатні запити футболіста можуть виявитися надто високими.

29-річний футболіст у поточному сезоні не грав за Шахтар через травму.

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