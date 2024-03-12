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Бенітес звільнений з посади головного тренера Сельти

Сьогодні 16:13 145 0
Бенітес звільнений з посади головного тренера Сельти
#Сельта, #Рафаель Бенітес

Джерело - Чемпіон.

Керівництво іспанської Сельти припинило співпрацю з головним тренером Рафаелем Бенітесом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Бенітес очолив Сельту влітку минулого року. Після закінчення 28-го туру "кельти" посідають 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, перебуваючи на відстані трьох очок від зони вильоту. В останньому матчі Сельта програла Реалу (0:4).

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