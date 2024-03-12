Бенітес звільнений з посади головного тренера Сельти

Джерело - Чемпіон.

Керівництво іспанської Сельти припинило співпрацю з головним тренером Рафаелем Бенітесом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нагадаємо, Бенітес очолив Сельту влітку минулого року. Після закінчення 28-го туру "кельти" посідають 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, перебуваючи на відстані трьох очок від зони вильоту. В останньому матчі Сельта програла Реалу (0:4).