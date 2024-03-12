Бенітес звільнений з посади головного тренера Сельти

Джерело - Чемпіон.
Керівництво іспанської Сельти припинило співпрацю з головним тренером Рафаелем Бенітесом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нагадаємо, Бенітес очолив Сельту влітку минулого року. Після закінчення 28-го туру "кельти" посідають 17 місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, перебуваючи на відстані трьох очок від зони вильоту. В останньому матчі Сельта програла Реалу (0:4).
𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Rafa Benítez y el RC Celta separan sus caminos.— RC Celta (@RCCelta) March 12, 2024
Nuestro más sincero agradecimiento a @rafabenitezweb y su cuerpo técnico por la implicación, honestidad y profesionalidad que han mostrado desde su llegada al club.
¡Mucha suerte y éxito en el futuro!