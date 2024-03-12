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15 гравців на вихід: Челсі влітку влаштує розпродаж

Сьогодні 11:44 88 0
15 гравців на вихід: Челсі влітку влаштує розпродаж
#Челсі

Джерело - Football London.

Лондонський Челсі планує продати 15 футболістів у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Football London.

Зазначається, що керівництво клубу зробить це задля уникнення порушень правил фінансового фейр-плей. Точні імена футболістів не відомі, але повідомляється, що в основному це будуть гравці, які у поточному сезоні перебувають в оренді.

Нагадаємо, наразі "пенсіонери" посідають 11 сходинку в Англійській прем'єр лізі. У межах 28 туру АПЛ вони перемогли Ньюкасл (3:2), вирішальний гол забив Михайло Мудрик.

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