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Карпати орендували півзахисника Шахтаря

Сьогодні 17:36 79 0
Карпати орендували півзахисника Шахтаря
#Карпати, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Лідер Першої ліги України Карпати взяли в оренду гравця донецького Шахтаря Михайла Хромея.

Про це повідомляє Sport.ua.

20-річний півзахисник буде грати за львівський клуб до завершення сезону 2023/24.  

Хромей є вихованцем академії "гірників". Після закінчення якої встиг пограти за Маріуполь та викликався до юнацьких збірних України.

Нагадаємо, на початку лютого Карпати вже орендували двох гравців Шахтаря - Андрія Булезу та Едуарда Козіка.

Наразі львів'яни лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок.  У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.

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