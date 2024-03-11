Карпати орендували півзахисника Шахтаря

Лідер Першої ліги України Карпати взяли в оренду гравця донецького Шахтаря Михайла Хромея.

Про це повідомляє Sport.ua.

20-річний півзахисник буде грати за львівський клуб до завершення сезону 2023/24.

Хромей є вихованцем академії "гірників". Після закінчення якої встиг пограти за Маріуполь та викликався до юнацьких збірних України.

Нагадаємо, на початку лютого Карпати вже орендували двох гравців Шахтаря - Андрія Булезу та Едуарда Козіка.

Наразі львів'яни лідирують у чемпіонській групі Першої ліги, маючи 45 очок. У другій частині Першої ліги "зелено-білі" стартують домашнім матчем проти СК Полтава. Базовий день проведення гри 23 березня.