Воротар Манчестер Сіті пропустить ключовий матч сезону

Джерело - Manchester Evening News.

Воротар Манчестер Сіті та збірної Бразилії Едерсон вибув на 3-4 тижні.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, в матчі з Ліверпулем бразилець пошкодив праве стегно. Через травму Едерсон точно пропустить матчі проти Ньюкасла (чвертьфінал Кубку Англії), Арсенала, Астон Вілли та Кристал Пелес (АПЛ). Зважаючи на близьку відстань між Манчестер Сіті та Арсеналом у турнірній таблиці, матч між цими командами може вирішити долю чемпіонства Англії.

Ймовірно, за відсутності Едерсона ворота "містян" захищатиме німецький голкіпер Штефан Ортега, який підмінив бразильця в матчі з Ліверпулем та здійснив кілька важливих сейвів.

Окрім того, Едерсон пропустить товариські матчі збірної Бразилії проти Іспанії та Англії. Нагадаємо, що інший топовий бразильський воротар, Алісон, наразі також травмований.