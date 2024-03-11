Півзахисник Олександрії Родіон Плакса зацікавив клуб Першої ліги ФСК Маріуполь.

Про це повідомляє Sport Arena.

В Олександрії Родіон грає з літа 2023 року. У грудні півзахисник, відзначаючи один із голів у ворота Металіста 1925, продемонстрував у камеру щитки з написами на підтримку полонених воїнів Азовсталі.

Загалом Плакса в складі "жовто-чорних" провів 10 матчів, у яких забив два голи. Гравець не виходив на поле в офіційних поєдинках після зимової паузи.

Олександрія посідає 11 місце в УПЛ, маючи 20 очок. За підсумками першого етапу Першої ліги Маріуполь посів третє місце у групі Б та буде поборотися за право підвищення у класі в чемпіонській групі.

Раніше повідомлялося, що ФСК Маріуполь підписав вихованця Динамо.