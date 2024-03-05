ФСК Маріуполь підписав вихованця Динамо

Джерело - Чемпіон.
ФСК Маріуполь оголосив про перехід захисника Олександра Жовтенка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
19-річний оборонець підписав перший професійний контракт у кар'єрі, деталі якого не розголошуються.
До цього вихованець Динамо виступав у ДЮСШ Чемпіон та аматорському Партизані.
Жовтенко обрав собі 4-й ігровий номер.
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Наразі Маріуполь посідає 4-те місце у групі Чемпіонська Першої ліги, набравши 31 очко.
Нагадаємо, півзахисник ЛНЗ перейшов у ФСК Маріуполь.