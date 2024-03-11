Почеттіно відреагував на можливість відставки з Челсі

Джерело - bbc.com.
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не збирається покидати лондонський клуб.
Про це повідомив фахівець у коментарі bbc.
"Уболівальники не любили б іншого тренера більше за мене. Я знав, що буде важко. Нам потрібен час і довіра.
Не можна порівнювати цей Челсі з колишнім. Зараз зовсім новий проєкт. Люди повинні розуміти. Я говорю, рухаю губами, але ви мене не чуєте.
Ми розуміємо, що є розчарування. Мусимо старатися покращити гру. Нам потрібні вболівальники, які будуть вірити
Чи збираюся я піти з посади тренера Челсі? Ні ні ні. Ніколи", — заявив Почеттіно.
Нагадаємо, у випадку, коли аргентинець залишить команду, його місце можуть посісти наставник Спортинга Рубен Аморім або Роберто Де Дзебрі з Брайтона.
Також головний тренер Баварії Томас Тухель не виключає повернення у Челсі, з яким працював із лютого 2021 року по вересень 2022-го. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Сьогодні, 11 березня, "сині" у матчі 28 туру АПЛ прийматимуть Ньюкасл. Початок матчу - о 22:00.