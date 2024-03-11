Головне
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі
Сьогодні 12:52 2757
Букмекери назвали фаворитку матчу Світоліна - Наварро
Сьогодні 18:00 334
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева
Сьогодні 16:37 4300
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 16:18 531
Ребров довикликав на плей-оф кваліфікації Євро-2024 двох гравців
Сьогодні 12:56 1069
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США
Сьогодні 12:28 2719
Костюк зіграє проти росіянки в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 10:24 757
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 464
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 382
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 442
Прямі трансляції

Почеттіно відреагував на можливість відставки з Челсі

Сьогодні 17:59 162 0
Почеттіно відреагував на можливість відставки з Челсі
Фото - Getty Images

Джерело - bbc.com.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не збирається покидати лондонський клуб.

Про це повідомив фахівець у коментарі bbc.

"Уболівальники не любили б іншого тренера більше за мене. Я знав, що буде важко. Нам потрібен час і довіра.

Не можна порівнювати цей Челсі з колишнім. Зараз зовсім новий проєкт. Люди повинні розуміти. Я говорю, рухаю губами, але ви мене не чуєте.

Ми розуміємо, що є розчарування. Мусимо старатися покращити гру. Нам потрібні вболівальники, які будуть вірити

Чи збираюся я піти з посади тренера Челсі? Ні ні ні. Ніколи", — заявив Почеттіно.

Нагадаємо, у випадку, коли аргентинець залишить команду, його місце можуть посісти наставник Спортинга Рубен Аморім або Роберто Де Дзебрі з Брайтона.

Також головний тренер Баварії Томас Тухель не виключає повернення у Челсі, з яким працював із лютого 2021 року по вересень 2022-го. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Сьогодні, 11 березня, "сині" у матчі 28 туру АПЛ прийматимуть Ньюкасл. Початок матчу - о 22:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком Ф'юрі має намір провести бій з Джошуа після поєдинку з Усиком 5613
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 2757
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги 10070
Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США Збірна України завоювала 34 медалі на турнірі серед ветеранів війни в США 2719
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною 14049
Полісся підтвердило відставку Калитвинцева Полісся підтвердило відставку Калитвинцева 4300
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28456
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16071 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337033 9
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23468 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64106 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37354