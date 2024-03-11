Почеттіно відреагував на можливість відставки з Челсі

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не збирається покидати лондонський клуб.

Про це повідомив фахівець у коментарі bbc.

"Уболівальники не любили б іншого тренера більше за мене. Я знав, що буде важко. Нам потрібен час і довіра.

Не можна порівнювати цей Челсі з колишнім. Зараз зовсім новий проєкт. Люди повинні розуміти. Я говорю, рухаю губами, але ви мене не чуєте.

Ми розуміємо, що є розчарування. Мусимо старатися покращити гру. Нам потрібні вболівальники, які будуть вірити

Чи збираюся я піти з посади тренера Челсі? Ні ні ні. Ніколи", — заявив Почеттіно.