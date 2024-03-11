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Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною

Сьогодні 11:59 565 0
Лечче звільнив головного тренера після скандалу в матчі з Вероною
#Верона, #Лечче, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Лечче звільнило головного тренера команди Роберта Д'Аверсу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також Лечче покине тренерський штаб наставника.

Нагадаємо, що Д'Аверса вдарив головою нападника Верони Тома Анрі після матчу 28 туру італійської Серії А (0:1).

Зазначимо, що італійський фахівець очолив Лечче в червні 2023 року. Наразі команда посідає 15-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

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