Джерело - Чемпіон.

Керівництво Лечче звільнило головного тренера команди Роберта Д'Аверсу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Також Лечче покине тренерський штаб наставника.

Нагадаємо, що Д'Аверса вдарив головою нападника Верони Тома Анрі після матчу 28 туру італійської Серії А (0:1).

Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) March 10, 2024

Зазначимо, що італійський фахівець очолив Лечче в червні 2023 року. Наразі команда посідає 15-ту сходинку в турнірній таблиці Серії А.