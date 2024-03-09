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Збірна України U-17 розгромила Швейцарію у відборі на Євро-2024

Сьогодні 16:19 180 0
Збірна України U-17 розгромила Швейцарію у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У другому турі другого етапу кваліфікації на Євро-2024 (U-17) збірна України розгромили Швейцарію. Матч завершився перемогою “синьо-жовтих” з рахунком 3:0.

Останній матч відбору Україна U-17 проведе проти Словаччини U-17  12 березня. Наразі у словаків три залікові пункти, а також на цей час вони грають очний матч проти однолітків з Греції.

Чемпіонат Європи-2024 серед футболістів віком до 17 років відбудеться на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

Євро-2024
Відбір, 2 етап
2 тур, 9 березня

Швейцарія U-17 - Україна U-17 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Богданов 18, 0:2 - 24 Степанов (пен.), 0:3 - 63 Бондар

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