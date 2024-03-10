Ліверпуль прийме Манчестер Сіті: розклад матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10 березня, у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться чотири матчі.
Зокрема, у центральному матчі туру Ліверпуль прийме Манчестер Сіті.
Розклад матчів 28 туру АПЛ на 10 березня:
- 15:00 Астон Вілла - Тоттенгем
- 16:00 Брайтон - Ноттінгем
- 16:00 Вест Гем - Бернлі
- 17:45 Ліверпуль - Манчестер Сіті
Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.
Напередодні АПЛ назвала наставника "канонірів" Мікеля Артету найкращим тренером місяця.
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