Ліверпуль прийме Манчестер Сіті: розклад матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться чотири матчі.

Зокрема, у центральному матчі туру Ліверпуль прийме Манчестер Сіті.

Розклад матчів 28 туру АПЛ на 10 березня:

15:00 Астон Вілла - Тоттенгем

16:00 Брайтон - Ноттінгем

16:00 Вест Гем - Бернлі

17:45 Ліверпуль - Манчестер Сіті

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

Напередодні АПЛ назвала наставника "канонірів" Мікеля Артету найкращим тренером місяця.

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