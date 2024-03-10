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Ліверпуль прийме Манчестер Сіті: розклад матчі АПЛ

Сьогодні 10:14 188 0
Ліверпуль прийме Манчестер Сіті: розклад матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться чотири матчі.

Зокрема, у центральному матчі туру Ліверпуль прийме Манчестер Сіті. 

Розклад матчів 28 туру АПЛ на 10 березня:

  • 15:00 Астон Вілла - Тоттенгем
  • 16:00 Брайтон - Ноттінгем
  • 16:00 Вест Гем - Бернлі
  • 17:45 Ліверпуль - Манчестер Сіті

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

Напередодні АПЛ назвала наставника "канонірів" Мікеля Артету найкращим тренером місяця.

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