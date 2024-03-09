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Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед, Борнмут із Забарним вирвав нічию в Шеффілда: результати матчів 28 туру АПЛ

Сьогодні 19:05 317 0
Евертон Миколенка програв Манчестер Юнайтед, Борнмут із Забарним вирвав нічию в Шеффілда: результати матчів 28 туру АПЛ
#Борнмут, #Вулвергемптон, #Евертон, #Ілля Забарний, #Крістал Пелес, #Лутон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Фулгем, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 28 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 4 поєдинки.

Чемпіонат Англії - АПЛ
28 тур, 9 березня

Манчестер Юнайтед - Евертон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Фернандеш (пен), 2:0 - 36 Рашфорд (пен)

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у старті та був замінений на 88-ій хвилині зустрічі. 

Борнмут - Шеффілд Юнайтед 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Хамер, 0:2 - 65 Робінсон, 1:2 - 74 Уаттара, 2:2 - 90+2 Унал

Центральний оборонець "вишень" Ілля Забарний відіграв увесь матч.

Вулвергемптон - Фулгем 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Аїт-Нурі, 2:0 - 67 автогол Кейрні, 2:1 - 90+8 Івобі

Крістал Пелес - Лутон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Матета, 1:1 - 90+6 Вудроу

Сьогодні в межах АПЛ відбудеться ще один матч:

19:30. Арсенал - Брентфорд 

Напередодні нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ.

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