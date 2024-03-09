Французький ПСЖ запропонував близько 200 мільйонів євро за 16-річного нападника Ламіна Ямала.

Про це повідомляє Marca.

ПСЖ перебуває у пошуку заміни Кіліану Мбаппе. Паризький клуб зацікавив 16-річний гравець Барселони Ламін Ямал, але каталонці відхилили пропозицію в розмірі 200 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Ямал узяв участь в 37 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 6 голами та 7 результативними передачами. Орієнтована вартість футболіста становить 60 мільйонів євро. Напередодні Барселона обіграла Мальорку.

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