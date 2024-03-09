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Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:50 135 0
Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийме Евертон.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Для українця ця гра стане 29-ю у поточному сезоні, на його рахунку два голи.

Початок - о 14:30 за київським часом. Дивитися можна на телеканалі Setanta Sport.

Евертон:

Манчестер Юнайтед:

Нагадаємо, у 27 турі Евертон зазнав поразки від Вест Гема, а Манчестер Юнайтед поступився у дербі Сіті.

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