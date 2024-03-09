Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийме Евертон.
Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Для українця ця гра стане 29-ю у поточному сезоні, на його рахунку два голи.
Початок - о 14:30 за київським часом. Дивитися можна на телеканалі Setanta Sport.
Евертон:
Today's Toffees! #MUNEVE pic.twitter.com/CJn7LWr4ZN— Everton (@Everton) March 9, 2024
Манчестер Юнайтед:
Your Reds to face Everton ✊#MUFC || #MUNEVE— Manchester United (@ManUtd) March 9, 2024
Нагадаємо, у 27 турі Евертон зазнав поразки від Вест Гема, а Манчестер Юнайтед поступився у дербі Сіті.