Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийме Евертон.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко розпочне матч у стартовому складі. Для українця ця гра стане 29-ю у поточному сезоні, на його рахунку два голи.

Початок - о 14:30 за київським часом. Дивитися можна на телеканалі Setanta Sport.

Евертон:

Манчестер Юнайтед:

Нагадаємо, у 27 турі Евертон зазнав поразки від Вест Гема, а Манчестер Юнайтед поступився у дербі Сіті.