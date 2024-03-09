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Дженоа Малиновського прийме Монцу: розклад матчів Серії А на 9 березня

Сьогодні 12:55 57 0
Дженоа Малиновського прийме Монцу: розклад матчів Серії А на 9 березня
#Болонья, #Дженоа, #Монца, #Руслан Малиновський

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, відбудеться 4 матчі 28-го туру італійської Серії А.

У цих матчах, зокрема, Дженоа Руслана Малиновського вдома зіграє з Монцою, а Інтер завітає в гості до Болоньї.

Розклад матчів 28-го туру італійської Серії А на 9 березня:

  • 16:00. Кальярі - Салернітана
  • 16:00. Сассуоло - Фрозіноне
  • 19:00. Болонья - Інтер
  • 21:45. Дженоа - Монца

Напередодні Наполі зіграв унічию з Торіно у стартовому матчі 28 туру Серії А.

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