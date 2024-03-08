Подарунок на 8 березня: УАФ створила експертну групу для забезпечення гендерної рівності у футболі

Українська асоціація футболу оголосила про створення експертної групи для забезпечення гендерної рівності у футболі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Футбол відповідальний за всі сфери сталого розвитку демократичного суспільства, зокрема — за розвиток рівності прав і можливостей жінок та чоловіків.

Усвідомлюючи це, 8 березня 2024 року УАФ зробила історичний крок — створила експертну групу, мета якої — забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків (гендерної рівності) у футболі. Адже світова та європейська футбольна родина живе філософією "Футбол для всіх".

У гендерному питанні це означає як рівноцінний доступ жінок до гри у футбол як професійних спортсменок, без упереджень щодо "нежіночого виду спорту", так і повноправність при виборі футболу як кар’єрної можливості — змога обрати кар'єру менеджерки футбольної організації, тренерки, арбітрині, лікарки тощо, а також бути залученими до сфери прийняття рішень.

Першочерговими завданнями групи будуть актуалізація проблеми та робота з гендерними стереотипами, реагування на випадки сексизму та гендерно зумовленого насильства, міжнародна співпраця для залучення вдалого досвіду.

Тож сьогодні ми святкуємо повагу, солідарність та визнання жіночих досягнень і віримо, що всі поділятимуть нашу позицію" - йдеться в заяві.