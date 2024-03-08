Металіст 1925 та ЛНЗ назвали стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 у 20 турі Української Прем'єр-ліги прийме черкаський ЛНЗ.

Стартові склади:

Металіст 1925: Проценко, Капінус, Фарина, Червак, Бичек, Габелок, Імереков, Моура, Юрченко, Гармаш, Борячук.

ЛНЗ: Пеньков, Тілль, Саліху, Бар, Пасіч, Яшарі, Каплієнко, Молло, Насонов, Муравський, Рибалка.

Матч відбудеться на стадіоні "Лівий Берег". Початок – о 15:30 за київським часом.

Наразі Металіст 1925 посідає 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату з 15 очками в активі. ЛНЗ йде 10-м з 23 балами.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.