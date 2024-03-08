Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та Рух визначилися зі стартовими складами команд на матч 20 туру УПЛ.

Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом на стадіоні "Арена Дніпро".

Стартові склади команд:

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Сарапій, Пасіч, Бабенко, Піхальонок, Очеретько, Гуцуляк, Горбунов, Філіппов.

Запасні: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Ківінда.

Рух Львів: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Пастух, 10.Притула, Плюман, Климчук, Квасниця.

Запасні: Герета, Федор, Холод, Лях, Таллес, Рунич, Карабін.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.