45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО

27 липня 1976 року українець вразив увесь світ

Джерело - Чемпіон.

Під час півфінального матчу Олімпійських ігор 1976 року між збірними СРСР та НДР на поле вибіг уболівальник (Данило Мигаль) у вишиванці та з прапором України, станцював гопак і після був спокійно відведений з поля поліцією.

Трохи пізніше в українській діаспорській газеті в США, Свобода (ч. 142 від 10 серпня 1976), була надрукована замітка про цей інцидент.

Тоді і про цей випадок, і про інші спроби діаспори пробудити національні почуття в українських спортсменах із Союзу писав тижневик The Ukrainian Weekly. Кажуть, що українці спалили радянський прапор, який зняли з флагштока.

Цікава реакція коментатора. На початку відео він закінчує якусь фразу про збірну НДР. І далі: "о, це цікаво, я припускаю, що це вболівальник НДР. Кольори його прапора схоже підтверджують це, але він танцює на радянський манер. Під час того, як публіка зустрічає його оваціями, поліція втручається, але ввічливо. Так, іноді футбол викликає, як і інші види спорту, ентузіазм, але все ж шкода, що доводиться переривати матч. Але в кожному разі, йому вдалося переграти уважність охорони стадіону..."

Чемпіонами Олімпіади тоді стали футболісти збірної НДР. Команда СРСР здобула бронзу.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua