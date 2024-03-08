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Ребров оголосить склад збірної на гру з Боснією і Герцеговиною у прямому етері - LIVE-трансляція

Сьогодні 10:33 531 0
Ребров оголосить склад збірної на гру з Боснією і Герцеговиною у прямому етері - LIVE-трансляція
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосить склад національної команди на матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 під час спеціальної пресконференції в Будинку футболу.

Початок заходу запланований на 12:00 за київським часом у п'ятницю, 8 березня.

Дивіться пресконференцію наживо на нашому сайті.

Збірна Боснії і Герцеговини оголосила склад на матч з Україною

Збірна України розпочне збір перед вирішальними матчами в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи 14 березня в іспанській Марбельї, а до Сараєва вирушить 19 березня. 

Поєдинок із боснійцями відбудеться 21 березня на полі суперника. Переможець матчу зіграє в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Фінляндія. Фінал запланований на 26 березня. Україна в разі перемоги в 1/2 фіналу буде номінальним господарем вирішальної гри. 

Євро-2024 пройде на полях Німеччини з 14 червня до 14 липня.

Нагадаємо, на Євро-2020, яке через пандемію відбулося влітку 2021 року, "синьо-жовті" дісталися до чвертьфіналу, де розгромно програли майбутньому фіналісту - збірній Англії.

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