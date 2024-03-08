Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 березня, в 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу відбулося сім матчі.

Матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.

Ліга Європи

1/8 фіналу, перший матч

7 березня

Карабах - Баєр 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Бензія, 2:0 - 45+2 Жуніньйо, 2:1 - 70 Вірц, 2:2 - 90+2 Шик

Рома - Брайтон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Дибала, 2:0 - 43 Лукаку, 3:0 - 64 Манчіні, 4:0 - 68 Крістанте

Спарта - Ліверпуль 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 6 Макаллістер (пен), 0:2 - 25 Куньєс, 0:3 - 45+3 Нуньєс, 1:3 - 46 Бредлі (авт), 1:4 - 53 Діас, 1:5 - 90+4 Собослай

Бенфіка - Рейнджерс 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 7 Лоренс, 1:1 - 45+2 Ді Марія (пен), 1:2 - 45+5 Стерлінг, 2:2 - 67 Голдсон

Марсель - Вільярреал 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 23 Верету, 2:0 - 28 Москера (авт), 3:0 - 42 Обамеянг (пен), 4:0 - 59 Обамеянг

Мілан - Славія 4:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 34 Жиру, 1:1 - 36 Додєра, 2:1 - 44 Рейндерс, 3:1 - 45+1 Лофтус-Чік, 3:2 - 65 Шранц, 4:2 - 85 Пулішич

Фрайбург - Вест Гем 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Грегорич

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, напередодні, 6 березня, відбувся перший матч протистояння Спортинг - Аталанта.

Також цього дня зіграли 8 матчів аналогічної стадії Ліги конференцій.

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