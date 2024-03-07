Зоря та Минай оголосили стартові склади на матч 20 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграє з Минаєм у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади команд:

Зоря: Сапутін, Рейс, Боль, Герреро, Батагов, Бутко (к), Чурко, Яцик, Антюх, Башич, Кирюханцев

Минай: Кемкін, Дмитрку, Корнійчук, Прокопчук, Нємчанінов (к), Чуєв, Вітенчук, Семотюк, Вакула, Устименко, Ременяк

Початок – о 15:30 за київським часом.

Луганський клуб наразі посідає 12 місце із 16 очками в активі, Минай продовжує йти останнім із 10 балами.

Нагадаємо, у попередньому турі луганці зіграли внічию з Олександрією (0:0), а закарпатці розписали мирову з СК Дніпро-1.