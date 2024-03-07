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Власник Ньюкасла може стати спонсором одного з лідерів Італії

Сьогодні 13:02 147 0
Власник Ньюкасла може стати спонсором одного з лідерів Італії

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Суверенний фонд Саудівської Аравії (PIF) може стати інвестором Мілана. Власник "россонері" Джеррі Кардінале планує залучити кошти з Близького Сходу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"На Близькому Сході є багато людей, зацікавлених в інвестуванні у спорт. Ми відкриті до співпраці з потенційними партнерами, які могли б приєднатися до нас як спонсори або партнери у будівництві нового стадіону, або як міноритарні акціонери", – сказав Кардінале.

Зазначимо, що у 2021 році новим власником Ньюкасла став консорціум, до складу якого входить PIF.

Наразі італійський клуб посідає третю сходинку в Серії А, у другого Ювентуса на 1 очко більше.

Нагадаємо, у межах 27 туру Мілан переграв Лаціо (1:0).

Наступну гру команда проведе проти Славії Прага в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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