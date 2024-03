Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно може очолити Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італьяно потрапив до списку кандидатів неаполітанців на роль коуча в наступному сезоні.

Vincenzo #Italiano is in #Napoli’s list as candidate for the coach role for the next season. #transfers