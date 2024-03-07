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Наполі може запросити головного тренера Фіорентини

Сьогодні 11:29 105 0
Наполі може запросити головного тренера Фіорентини
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Вінченцо Італьяно

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно може очолити Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Італьяно потрапив до списку кандидатів неаполітанців на роль коуча в наступному сезоні.

Зазначимо, що Наполі двічі впродовж сезону змінив тренера. Після відставки Руді Гарсії, клуб очолив Вальтер Маццарі, якого також звільнили через незадовільні результати.

Наразі наставником Наполі є Франческо Кальцона, угода з яким розрахована до кінця сезону. Кальцона також залишиться на посаді головного тренера збірної Словаччини, яку він очолює із 30 серпня 2022 року.

Нагадаємо, що Наполі наразі посідає сьому сходинку в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 43 очки. Фіорентина розташувалася на восьмій позиції, заробивши 42 залікових пункти.

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